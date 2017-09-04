Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Имена участников Курильского десанта навечно вписаны в историю России и Камчатки: депутаты
2 сентября в День окончания Второй мировой войны камчатцы почтили память участников Курильской десантной операции. В торжественном митинге, который состоялся в сквере Свободы в Петропавловске-Камчатском, приняли участие представители краевых и муниципальных властей, силовых ведомств, ветераны войны и труда, горожане, школьники и студенты.
К участникам митинга обратился первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Копылов. Он напомнил, что в 2010 году по инициативе Законодательного Собрания Камчатского края был принят федеральный закон о присвоении второму сентября статуса государственной памятной даты – День окончания Второй мировой войны.
«Курильская десантная операция стала последним испытанием самой жестокой и страшной войны в истории человечества. Именно от камчатских берегов в последнее наступление уходили наши деды и прадеды, которые поистине совершили невозможное. Курильские острова были хорошо укреплены, силы противника существенно превосходили наши возможности, но враг не смог устоять перед нашими военными моряками. Имена участников Курильского десанта навечно вписаны в историю России и Камчатки. Помним и будем помнить! Гордимся и всегда будем гордиться!» – сказал Андрей Копылов.
После торжественной части участники митинга почтили память погибших в годы войны минутой молчания, а затем возложили цветы обелиску воинам-освободителям Курильских островов.
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