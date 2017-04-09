Информация о найденных под лавиной на Камчатке людей пока не подтверждается

В МЧС Камчатки пока не готовы подтвердить информацию о том, что на Вилючинском вулкане нашли людей, попавших под лавину. Поиски там сейчас продолжают волонтеры.

Ранее «КамИНФОРМ» сообщало, что спасатели МЧС пока так и не добрались до места. Вылетевший вертолет вернулся в Петропавловск. Он не смог приземлиться на месте из-за ветровых завихрений и темноты. К месту продолжает идти автоколонна спасателей.

Лавина сошла сегодня на северо-восточном склоне вулкана. На момент происшествия на месте было около 40 человек – снегоходчики, лыжники, сноубордисты. Они и проводили зондирование и копали снег. В итоге и нашли погибших. Отец и сын, по предварительным данным, на своем снегоходе сами подрезали лавину. Над ними оказалось около 5 метров снега.