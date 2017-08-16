История с пропавшими рыбаками на Камчатке: убегали от пограничников, найдено второе тело

16 августа 2017, 20:07

На Халактырском пляже на Камчатке обнаружено тело еще одного мужчины, предположительно, одного из трех рыбаков, пропавших в Авачинском заливе 9 августа. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в экстренных службах региона.

В МЧС края сказали, что действительно тело было обнаружено, его доставили в Петропавловск. Но оно пока не опознано.

Тем временем, источники «КамИНФОРМ» сообщают, что недалеко от пляжа в воде обнаружили и спасательную резиновую лодку, на которой, как предполагается, и могли попытаться спастись рыбаки с пропавшего катера.

В Дальневосточном управлении на транспорте СКР «КамИНФОРМ» рассказали, что не проверяют факт исчезновения людей, но ведут проверку по факту применения насилия в отношении представителя власти. "Следствием установлено, что 9 августа сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району в ходе мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов в акватории Авачинской бухты, остановлено маломерное судно с тремя гражданами на борту. В ходе проверочных мероприятий лица, находившиеся на борту судна, применили насилие в отношении инспектора и, воспользовавшись появившейся возможностью, скрылись в неизвестном направлении", - сказали в СКР.

«КамИНФОРМ» напоминает, что судно с тремя мужчина пропало 9 августа. Накануне на Халактырском пляже нашли тело одного рыбака, позже – второго.

www.kamchat.info

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