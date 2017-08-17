История с рыбаками на Камчатке: их друзья заподозрили пограничников в таране катера

История с пропавшими 9 августа на Камчатке тремя рыбаками, которые ушли в Авачинский залив и не вернулись, пока вызывает много вопросов. При этом найдены уже два тела на берегу Халактырского пляжа, а по данным источников «КамИНФОРМ», обнаружена и небольшая резиновая лодка, на которой рыбаки могли попытаться спастись.

Тем временем знакомые этих рыбаков обратились в СМИ региона и говорят о том, что, по их данным, пограничники взяли катер рыбаков на таран, образовалась пробоина, из-за которой судно якобы и затонуло. По словам друзей, была проверка документов пограничниками, произошел конфликт, в результате которого сторожевой корабль и нанес повреждения судну.

В самом Пограничном управлении «КамИНФОРМ» заявили, что подобного не было. Сейчас в ситуации разбираются компетентные органы.

Тем временем, напомним, что СКР начал проверку по факту нападения на сотрудника ФСБ. По версии следствия, при проверке документов у рыбаков, один из них напал на инспектора, в суете мужчинам удалось уйти от преследования. Они направились в сторону океана.

Проверка продолжается, поиски третьего рыбака все еще ведутся.