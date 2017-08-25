Истребители – перехватчики провели бои над Камчаткой и Тихим океаном

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отработали мастерство ведения ночного воздушного боя в небе над Камчаткой и водами Тихого океана. Как сообщили «КамИНФОРМ» в ТОФ, летчики учились обнаруживать, перехватывать и вести бой с авиацией условного противника.

Полеты проходили в рамках плана боевой подготовки на летний период обучения. В ходе проведения летной смены летчики совершили около 30 вылетов. В воздухе экипажи истребителей-перехватчиков поочередно на сверхзвуковых скоростях отрабатывали совместные задачи по перехвату самолетов «противника» на дальнем расстоянии и максимальной высоте.

Также в ходе полетов летчики отработали элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса и отработали заход на посадку в ночное время.