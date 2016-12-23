Истребители ТОФ отработали посадку на поврежденную полосу на Камчатке

На Камчатке военная авиация ТОФ отработала посадку МиГ-31 на условно поврежденную полосу главного аэропорта региона. Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, посадка производилась после отработки ряда задач в воздухе.

Задания летчики-истребители выполняли во время ночных и дневных тренировок. «Сначала отрабатывались задачи в воздухе, а потом летчики получали от руководителя полетов вводную об условном уничтожении противником аэродромных средств связи и частичном повреждении взлетно-посадочной полосы», - говорят военные.

Все происходило неожиданно для летчика и каждый из них сделал то, что положено по инструкции — ушел на второй круг и только после оценки степени повреждения полосы принимал решение о посадке по укороченной дистанции.