Иваненко vs Деркач: названы два основных претендента на пост главы столицы Камчатки

23 декабря 2016, 07:57

По итогам двух основных этапов конкурса на должность главы Петропавловска-Камчатского, который будет одновременно главой администрации и города, в финал вышли врио главы города Виталий Иваненко и замглавы администрации Елизовского района Сергей Деркач. Об этом сообщили в Гордуме. 
 
Именно из этих двух кандидатур депутатам городской думы и предстоит выбрать руководителя города. Вопрос, как уже сообщало «КамИНФОРМ» будет решен на сессии городской думы 27 декабря. Там и назовут имя победителя конкурса. 
 
Накануне, напомним, в Гордуме впервые назвали имена всех претендентов. До этого они хранились в тайне по непонятным причинам. Всего было четверо претендентов — Иваненко, Деркач, а также экс-председатель комитета городского хозяйства краевого центра,  предприниматель Константин Фролов и ветеран силовых структур Сергей Наговицын. Ранее конкурсная комиссия отказала в участии депутату законодательного собрания Михаилу Пучковскому. Официальная версия — проблемы с документами, а по мнению самого политика — происки политических врагов.  
 
Напомним, предыдущий глава администрации Петропавловска Дмитрий Зайцев ушел в отставку и получил должность в администрации Сахалинской области. 

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