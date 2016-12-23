Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Иваненко vs Деркач: названы два основных претендента на пост главы столицы Камчатки
По итогам двух основных этапов конкурса на должность главы Петропавловска-Камчатского, который будет одновременно главой администрации и города, в финал вышли врио главы города Виталий Иваненко и замглавы администрации Елизовского района Сергей Деркач. Об этом сообщили в Гордуме.
Именно из этих двух кандидатур депутатам городской думы и предстоит выбрать руководителя города. Вопрос, как уже сообщало «КамИНФОРМ» будет решен на сессии городской думы 27 декабря. Там и назовут имя победителя конкурса.
Накануне, напомним, в Гордуме впервые назвали имена всех претендентов. До этого они хранились в тайне по непонятным причинам. Всего было четверо претендентов — Иваненко, Деркач, а также экс-председатель комитета городского хозяйства краевого центра, предприниматель Константин Фролов и ветеран силовых структур Сергей Наговицын. Ранее конкурсная комиссия отказала в участии депутату законодательного собрания Михаилу Пучковскому. Официальная версия — проблемы с документами, а по мнению самого политика — происки политических врагов.
Напомним, предыдущий глава администрации Петропавловска Дмитрий Зайцев ушел в отставку и получил должность в администрации Сахалинской области.
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