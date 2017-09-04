Из-за циклона волны в океане у берегов Камчатки поднимутся до 9 метров

04 сентября 2017, 12:02

В первой половине ночи 5 сентября в отдельных подрайонах Тихого океана и прибрежных районах Елизовского района, Петропавловск-Камчатского округа ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в МЧС региона. 
 
Неблагоприятные явления прогнозируются в районе 11250 (побережье Елизовского района и Петропавловск-Камчатского городского округа), подрайоне 11310 (Тихий океан). Волнение высотой 8-9 метров сохранится до конца суток 5 сентября.
 
Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.
 
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю настойчиво рекомендует владельцам маломерных судов в период действия циклона не выходить на воду, воздержаться от рыбалки: передвижение на лодках, катерах, квадроциклах и других маломерных судах может быть опасно для жизни.

www.kamchat.info

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