Из-за дорожных работ в Сероглазке в столице Камчатки ограничат движение

В среду, 16 августа, с 9.00 будет ограничено движение автотранспорта от автобусной остановки «Геологи» в микрорайоне «Сероглазка» до спуска на улицу Озерновская коса. Движение будет осуществляться в одну полосу.

«Ограничение движения связано с работой ресайклера, который подготовит основание под дальнейшее асфальтирование этого участка дороги», - пояснили в Управлении дорожного хозяйства Петропавловска-Камчатского.

После окончания работ двустороннее движение автотранспорта в этом районе будет восстановлено.