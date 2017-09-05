Из-за множества заявок на «Елизовскую осень» решено задействовать еще одну улицу для ярмарки

Так как на «Елизовскую осень – 2017» на Камчатке в этом году поступило более 300 заявок оргкомитет предложил задействовать для её проведения ещё одну улицу. Об этом «КамИНФОРМ» рассказали в администрации Елизовского района.

Сначала были решения о том, чтобы первые два дня провести для сельскохозяйственных товаропроизводителей, а последующие – для личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. Однако чтобы не разрывать выставки и снять напряжение по поводу нехватки площади, организаторы расширить выставку-ярмарку территориально, подключив улицу Виталия Кручины.

31-я сельскохозяйственная выставка-ярмарка пройдет 9 и 10 сентября. Сельхозпродукция от местных производителей по доступным ценам, выставка изделий народного промысла «Край мастеров - 2017», выставка турпродуктов Камчатского края «Лето – 2017», большая концертно-развлекательная программа и народные гуляния ждут гостей на ярмарке.