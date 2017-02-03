Из-за роста температуры воздуха спасатели контролируют работу ледовой переправы на Скрытой

В связи с подходом циклона к берегам Камчатки в Олюторском районе установилась температура воздуха около нуля градусов. В связи с этим, как сообщает МЧС, на особый контроль взята работа переправы через бухту Скрытая.

Как сообщил начальник Центра ГИМС МЧС России по Камчатском краю Андрей Лысов, работа организована Олюторским инспекторским участком ГИМC совместно с представителями местной администрации.

Сотрудник МЧС России вместе с представителем администрации ежедневно проводят мониторинг обстановки на переправе, замеряют толщину льда и оценивают его структуру.

К настоящему моменту толщина льда не уменьшилась, проезд по переправе открыт. Между тем, в Олюторском районе, по прогнозу Камчатского УГМС, в ближайшие дни ожидается дальнейшее повышение температуры. В случае, если из-за этого толщина льда уменьшится, или лед станет рыхлым, может быть принято решение о закрытии переправы либо ограничении разрешенной массы.