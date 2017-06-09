Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Из Калининграда на Камчатку стартовал автопробег на легендарном «Булли»
Команда проекта Bus Station стартовала из Калининграда до Камчатки на легендарном Volkswagen T1. 50-летнему фургону "Булли", иконе мирового автомобилестроения, предстоит преодолеть большой путь до полуострова.
Этот автофургон известен под именем Bulli и стал неотъемлемым символом эпохи хиппи. Масштабный пробег, приуроченный к 70-летию с момента появления первых эскизных набросков "Булли", стартовал 4 июня и продлится все лето.
Процесс реставрации оригинального VW T1, по словам владельца, занял почти полтора года. Данный экземпляр позднего для этой модели 1966 года выпуска приводится в движение бензиновым "оппозитником" 1,6 л с воздушным охлаждением, который выдает 44 л.с. и сочетается с 4-ступенчатой механикой. И хотя старый "воздушник" считается довольно выносливым, участники пробега все же запаслись в дальнюю дорогу запчастями первой необходимости.
«Поначалу перечень точек на нашей карте тянул на годовое путешествие. Скрепя сердце, сократили его до 16 регионов. Попутно решили, что про это путешествие непременно нужно снять сериал — показать людям, как многогранна и необычна Россия», - говорит Сергей Лапчевский, генеральный продюсер проекта Bus Station.
По материалам АвтоВести и coffeetea.ru
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