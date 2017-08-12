Избирком назвал порядок размещения партий в бюллетенях на выборах в столице Камчатки

В Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии прошла жеребьевка для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов городской думы.

По результатам проведения жеребьевки на первом месте в избирательном бюллетене будет размещено отделение КПРФ, на втором — ЛДПР, на третьем - «Единая Россия», и замкнет список партия «Справедливая Россия».

«КамИНФОРМ» напоминает, выборы в думу Петропавловска 10 сентября пройдут по смешанной системе — половина состава будет избрана по спискам партий, а другая половина — по двухмандатным округам. Всего 153 кандидата на 32 места.