Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Избирком назвал порядок размещения партий в бюллетенях на выборах в столице Камчатки
В Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии прошла жеребьевка для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов городской думы.
По результатам проведения жеребьевки на первом месте в избирательном бюллетене будет размещено отделение КПРФ, на втором — ЛДПР, на третьем - «Единая Россия», и замкнет список партия «Справедливая Россия».
«КамИНФОРМ» напоминает, выборы в думу Петропавловска 10 сентября пройдут по смешанной системе — половина состава будет избрана по спискам партий, а другая половина — по двухмандатным округам. Всего 153 кандидата на 32 места.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
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