Избирком назвал порядок размещения партий в бюллетенях на выборах в столице Камчатки

12 августа 2017, 13:12

В Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии прошла жеребьевка для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов городской думы. 
 
По результатам проведения жеребьевки на первом месте в избирательном бюллетене будет размещено отделение КПРФ, на втором — ЛДПР, на третьем - «Единая Россия», и замкнет список партия «Справедливая Россия». 
 
«КамИНФОРМ» напоминает, выборы в думу Петропавловска 10 сентября пройдут по смешанной системе — половина состава будет избрана по спискам партий, а другая половина — по двухмандатным округам. Всего 153 кандидата на 32 места. 

www.kamchat.info

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#1Аноним12 августа 2017, 20:41

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