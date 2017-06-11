Известный художник Виталий Шохин стал новым Почетным жителем Камчатка

Известный художник стал новым Почетным жителем Камчатского края. Кандидатуру Виталия Шохина поддержали на 10-й сессии Законодательного Собрания Камчатского края.

«В этом году Виталию Александровичу Шохину исполняется 80 лет, и 55 лет – его художественной деятельности. Уроженец Камчатки, он посвятил свое творчество родному краю и его удивительной природе. Уверен, что присвоение звания «Почетный житель Камчатского края» станет достойным знаком признательности и благодарности к юбилею художника», – сказал спикер регионального парламента Валерий Раенко.

Заслуженный художник РФ Виталий Александрович Шохин родился в селе Карага Карагинского района 4 декабря 1937 г. Окончив художественно-графическое отделение Биробиджанского педагогического училища, преподавал в средней школе № 2 им. Л.Н. Толстого г. Петропавловска-Камчатского. С 1970 по 1981 годы Виталий Шохин работал в г. Вилючинске, где благодаря его усилиям и творческому подходу была создана одна из ведущих художественных школ Камчатки. С 1981 года посвятил себя творчеству, внес большой вклад в работу камчатского отделения Союза художников России. Работы В. А. Шохина хранятся в музеях Камчатки, Читы и Владивостока, в частных собраниях России и за рубежом. За значительный вклад в развитие отечественной культуры художник награжден грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», лауреата Камчатской областной государственной премии и лауреата художественной премии им. Кирилла Килпалина. Портрет Виталия Шохина включен в галерею портретов выдающихся людей полуострова «Скрижали Камчатки».

Добавим, что звание «Почетный житель Камчатского края» учреждено в 2008 году. В разные годы звание было присвоено председателю Совета народных депутатов Камчатской области в 2001 – 2008 годах Николаю Токманцеву, председателю Камчатского облисполкома в 1980 – 1990 годах Николаю Синетову, Почетному жителю Елизовского района Камчатского края Виктору Курьяновичу, создателю корякского национального ансамбля танца «Мэнго» Александру Гилю, Почетному гражданину г. Вилючинска Льву Бойцову, заслуженному геологу Российской Федерации Борису Слядневу, художественному руководителю Камчатской хоровой капеллы Евгению Морозову.