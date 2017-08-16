К фильму «Медведи Камчатки. Начало жизни» сняли мультфильм про косолапых

Специально для документального фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» екатеринбургский аниматор Нина Бисярина создала акварельный мультфильм. Как сообщает 59.ru, из мультфильма зрители узнают, что происходит внутри берлоги зимой, когда медведи находятся в спячке и недоступны человеческому глазу.

Мультфильм станет вводной частью к документальному фильму, который снимали на полуострове в течение восьми месяцев - с мая по декабрь, в течение полного года бодрствования животных. Зрители увидят взросление медвежат с момента их выхода из берлоги до первой в их жизни спячки. Фильм уже почти готов, создателям осталось только свести звук.

Международная премьера фильма состоится в Амстердаме на Фестивале документального кино либо в Инсбруке на Фестивале природного кино осенью этого года. Потом в московском Центре документального кино пройдет национальная премьера, а дальше фильм покажут по телевизору.

Сейчас есть предварительная договоренность с телеканалом «Россия 1».

Фото: 59.ru