К поискам попавших под лавину людей на Камчатке привлекут военных

10 апреля 2017, 18:54

Спасатели, занятые на поисках 31-летнего мужчины и 9-летнего ребенка, попавших под лавину на Вилючинском вулкане на Камчатке, готовы работать до тех пор, пока не найдут людей. Об этом «КамИНФОРМ» сообщил зампред правительства края Сергей Хабаров.

По его словам, к работам будут привлечены и военные. «Мы обратились к военным с просьбой принять участие в работах со специальным снаряжением, которое позволяет обнаружить под снегом металлические предметы», - сказал Сергей Хабаров.

Зампред отметил, что на Вилючинском вулкане сейчас задействованы более 70 человек и порядка 40 единиц техники. С помощью лопат и щупов спасатели и добровольцы обследуют тело лавины. «Планируется задействовать в поисках геолакатор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Также мы обратились к военным с просьбой принять участие в работах со специальным снаряжением, которое позволяет обнаружить под снегом металлические предметы», - сказал Сергей Хабаров.

«КамИНФОРМ» напоминает, что лавина сошла (видео) в минувшее воскресенье. На вулкане в этот момент находились десятки лыжников, сноубордистов и снегоходчиков. Снегом завалило мужчину и его сына.

 

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#1Аноним10 апреля 2017, 20:00

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