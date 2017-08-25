Камчатка активно включилась во Всероссийскую «Двориаду»: депутаты

На Камчатке стартовала «Двориада». Краевая столица активно включилась во Всероссийскую «Двориаду», которая проходит в регионах России с 23 августа по 10 сентября.

В эти дни практически в каждом микрорайоне проводятся соревнования для детей, подростков, всех семей и старшего поколения. Общественный совет 4-го округа накануне провел футбольный матч для окрестных школьников и организовал сдачу норм ГТО.

Открывая мероприятие, депутат Законодательного Собрания Камчатского края, председатель Общественного совета Дмитрий Тимофеев заверил, что краевой парламент будет и впредь поддерживать этот проект. «Мы большое внимание уделяем развитию спорта – не только строительству спортивных площадок и ремонту спортивных залов, но и, конечно, дворовым соревнованиям, откуда начинают свой путь наши будущие чемпионы. Сложилась уже традиция – мы каждый год подряд проводим дворовые соревнования. И вот сегодня у нас ребят еще больше. Я думаю, такие соревнования нужно проводить каждый год во всех дворах нашего края, и мы активно как депутаты будем этому способствовать», – сказал Тимофеев.