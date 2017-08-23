Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Камчатка готовится к старту акции «Ночь в кино», которая пройдет на 30 площадок
В честь Дня российского кино регионы нашей страны уже второй год подряд поддерживают культурно-просветительскую акцию «Ночь кино». И Камчатский край не является исключением. На протяжении недели с 24-го августа практически во всех муниципалитетах региона пройдут мероприятия, объединенные идеей акции и любовью к отечественному кинематографу.
В этом году, как сообщили «КамИНФОРМ» в Минкультуры, фильмами-победителями зрительского голосования, традиционно проводимого в рамках акции, стали следующие картины: "Кухня. Последняя битва", режиссер Антон Федотов, "Время первых", режиссер Дмитрий Киселев, "28 панфиловцев", режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальопа, а для юных зрителей будут организованы показы мультфильма "Снежная королева-3: Огонь и лед" режиссера Алексея Цицилина.
В Камчатском крае мероприятия акции будут проводится на 30 площадках во всех муниципальных районах и городских округах.
Откроется программа акции 24-го августа в 19:00 в Камчатской краевой научной библиотеке имени Степана Крашенинникова, где просмотр фильмов акции будет предварен творческой встречей с Сергеем Власенко, автором идеи, сценаристом и режиссёром игрового художественного фильма "Ахвалахи", документальных фильмов "Эвены в танцах", "Берингия - северный дневник", "Орочи - оленные люди". Телефон для справок (4152) 25-23-55.
На главной площади краевой столицы программа акции начнется в 16 часов 25 августа. Гостей праздника ждут яркие музыкальные номера и, конечно же, демонстрация фильмов на большом экране под открытым небом. Телефон для справок (4152) 22-37-96.
26 и 27 августа к акции присоседится Вилючинск. В Елизовском муниципальной районе акция охватит сразу 7 площадок. С 25 по 27 августа акция пройдет во многих районах полуострова.
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