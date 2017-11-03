Камчатка готовится к удару циклона: несет дождь и снег

На Камчатку надвигается третий за эту неделю циклон, который начнет портить погоду на юге полуострова в субботу к вечеру. Синоптики ождают сильный дождь со снегом при усилении ветра.

В Петропавловск-Камчатском, Вилючинске, Елизовском районе ожидается местами сильный, мокрый снег. На восточном побережье ветер усилится до 17-22 метров в секунду. Предполагается, что циклон будет влиять на юг полуострова до воскресенья, а потом он двинется на север.

Отметим, что все силы и средства МЧС Камчатки переведены в режим повышенной готовности.