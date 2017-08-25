Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Камчатка к 1 сентября почти полностью выполнит программу переселения из аварийного фонда
В рамках исполнения программы по переселению из аварийного жилфонда, признанного таковым до 2012 года, на Камчатке осталось переселить 370 человек, освободив 8,5 тыс. квадратных метров. Программа реализуется при поддержке Фонда ЖКХ и должна быть завершена до 1 сентября.
Всего по ней на Камчатке необходимо было переселить почти 1,5 тыс. человек. Как сообщает Минстрой региона, программа будет выполнена в срок почти по всем муниципалитетам. «В поселке Усть-Камчатск уже сданы два новых дома, сейчас идет регистрация квартир, и уже буквально на этой неделе в новые квартиры переедут 92 человека. В селе Паратунка Елизовского района сдан дом на 180 квартир. Это строение возводилось в рамках долевого участия по программе, и там оформляется 90 квартир. Кроме того, власти завершили аукционы по покупке еще 50 помещений в Елизовском районе, в котором в итоге до 1 сентября в новое жилье переедут 263 гражданина», - пояснили в министерстве.
Все остальные граждане, которые должны получить новое жилье, живут в Усть-Большерецке. Но там возникла проблема с подрядчиком, который вовремя не построил дом. В итоге людям купят квартиры в других домах. Сейчас завершаются все процедуры, но окончательно оформить квартиры получится только до конца сентября.
Сейчас на Камчатке формируется новый реестр аварийного жилья, которое поставлено на учёт после 2012 года. В настоящее время для включения в новый реестр органы местного самоуправления подали сведения в отношении 170 многоквартирных домов. На учёт поставлены более 54 тыс. кв метров жилых помещений.
По материалам ИА Regnum
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