Камчатка на время осталась без бизнес-омбудсмена: Повзнер ушел в отставку

Семейные обстоятельства и желание вернуться в бизнес – так Вадим Повзнер объяснил свою отставку с поста уполномоченного при губернатора Камчатки по защите прав предпринимателей. Он покинет эту должность 31 июля.

Государственную должность Повзнер занимал с июня 2014 года. «Мой уход связан с личными семейными обстоятельствами и решением вернуться в бизнес, - сообщил Вадим Повзнер. - Хотел бы выразить огромную благодарность Губернатору края Владимиру Ивановичу Илюхину за доверие, которое мне было оказано при назначении на эту должность, и всем предпринимателям Камчатки. За эти три года условия ведения бизнеса в России изменились в лучшую сторону, и бизнес стал другим, он стал понимать, что без конструктивного взаимодействия с властью невозможно решать проблемы. Обязательно должно быть развитие, движение вперёд, поэтому новый Уполномоченный должен работать лучше предшественника. Если новый Уполномоченный того пожелает, буду активно сотрудничать с ним как общественный помощник».

Новый Уполномоченный будет назначен на должность губернатором региона по согласованию с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей с учётом мнения предпринимательского сообщества.