Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Камчатка на время осталась без бизнес-омбудсмена: Повзнер ушел в отставку
Семейные обстоятельства и желание вернуться в бизнес – так Вадим Повзнер объяснил свою отставку с поста уполномоченного при губернатора Камчатки по защите прав предпринимателей. Он покинет эту должность 31 июля.
Государственную должность Повзнер занимал с июня 2014 года. «Мой уход связан с личными семейными обстоятельствами и решением вернуться в бизнес, - сообщил Вадим Повзнер. - Хотел бы выразить огромную благодарность Губернатору края Владимиру Ивановичу Илюхину за доверие, которое мне было оказано при назначении на эту должность, и всем предпринимателям Камчатки. За эти три года условия ведения бизнеса в России изменились в лучшую сторону, и бизнес стал другим, он стал понимать, что без конструктивного взаимодействия с властью невозможно решать проблемы. Обязательно должно быть развитие, движение вперёд, поэтому новый Уполномоченный должен работать лучше предшественника. Если новый Уполномоченный того пожелает, буду активно сотрудничать с ним как общественный помощник».
Новый Уполномоченный будет назначен на должность губернатором региона по согласованию с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей с учётом мнения предпринимательского сообщества.
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