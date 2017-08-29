Камчатка на втором месте по популярности у туристов среди регионов Дальнего Востока

Самыми привлекательными в настоящее время для туристов на Дальнем Востоке являются три региона – Приморский край (37%), Камчатка (27,5%) и Амурская область (16%). Как сообщили «КамИНФОРМ» в Минвостокразвития, таковы результаты опросов.

В ведомстве отметили, что для информирования людей о Дальнем Востоке и привлечения российских и иностранных туристов в макрорегион необходимо разработать и запустить специальный туристический портал. Такое мнение высказали почти половина респондентов опроса «Что нужно для развития туризма на Дальнем Востоке?», проводившегося на сайте министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Каждый третий уверен, что информировать о туристической привлекательности Дальнего Востока поможет специальная телевизионная программа.