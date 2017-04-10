Камчатка начала готовиться к новому учебному году в школах региона

На Камчатке начата подготовка к предстоящему учебному году. В летний период ремонты будут проведены в большинстве образовательных учреждений региона. К сентябрю к проверке готовности предъявят более 300 социальных объектов. Подробные планы работ в отношении каждого из них будут утверждены до 12 апреля. Об этом было заявлено на заседании под руководством зампреда правительства края Владимира Пригорнева.

Подготовка к 2017-2018 учебному году начнется в образовательных организациях после окончания учебного процесса. Завершить все ремонтные работы администрации муниципальных образований должны до 29 августа.

«Эта работа проводится каждый год в течение многих десятилетий. Но, несмотря на то, что взаимодействие хорошо отработано, эти вопросы всё равно должны быть на постоянном контроле. Главы администраций несут личную ответственность за своевременность и полноту реализации утверждённых планов», - подчеркнул Владимир Пригорнев.