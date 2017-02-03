Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Камчатка не откажется от строительства нового театра кукол: он будет готов к 2020 году
Несмотря на сложную экономическую обстановку власти Камчатки не намерены отказываться от строительства нового театра кукол в Петропавловске-Камчатском. Как сообщила министр культуры края Светлана Айгистова, на 2016-2017 годы из краевого бюджета на этот объект выделены ассигнования в размере 218,8 млн рублей.
Возведение здания на 250 посадочных мест уже началось. Плановый срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2020 года. На сегодняшний день готов фундамент, а также возведено опорное кольцо купола.
Министр также добавила, что за последние три года на капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры из краевого бюджета направлено 131,26 млн рублей.
«С 2014 по 2016 год проведены капитальные ремонты ряда учреждений культуры таких как: «Центра культуры и досуга» п. Усть-Камчатск, сельских домов культуры в Анавгае, Слаутном, Таловке и Коряках, отремонтирована библиотека в селе Вывенка и фасад дома культуры "Меридиан" в Вилючинске », - рассказала Светлана Айгистова.
Также в этот период удалось обеспечить сохранность здания Камчатского краевого объединённого музея, которое относится к объектам культурного наследия регионального значения.
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