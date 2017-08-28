Камчатка оказалась в десятке регионов с самой доступной мобильной связью

Камчатка оказалась в списке регионов с самой доступной мобильной связью по версии информационно-аналитическое агентство Content Review, которое публикует результаты исследования тарифов операторов России.

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа по стране, включающего голосовую связь и мобильный интернет от 1 гигабайта, составила 268,5 рублей. Подорожание среднего тарифа по сравнению с октябрем 2016 года составило 15%.

При расчете индекса доступности связи учитывалась средняя заработная плата жителей региона и средний тариф среди операторов, оказывающих услуги связи в регионе.

«Безусловно на индекс доступности связи влияет не только тарифы операторов, но и уровень доходов населения. По сравнению с октябрем 2016 года значительно улучшилась ситуация с доступностью связи в Волгоградской, Новосибирской областях и на Камчатке», — комментирует руководитель Content Review Сергей Половников.

На первом месте по доступности мобильной связи оказался Ямало-Ненецкий АО, Камчатка вошла в десятку и оказалась на 8 месте. Замыкает весь список Брянская область.