Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Камчатка оказалась в списке курортов с самым дешевым арендным жильем
Камчатка попала в рейтинг курортов России и зарубежья с самым дешевым арендным жильем. Такие сведения содержатся в рейтинге компании HomeToGo.
Отмечается, что лидерами рейтинга признаны Алтай и Кисловодск - летом 2017 года отдых там обходился в среднем в 2 650 рублей (для каждого из направлений) за ночь — такую сумму должна была заплатить компания из четырех человек. В Крыму брали 2671 рубль, в Туапсе — 3,6 тыс. рублей. В пятерку лидеров также попали Анапа (чуть больше четырех тысяч рублей) и Камчатка (4,3 тысячи рублей).
Что касается зарубежных направлений, то здесь первенство досталось Солнечному Берегу. За проживание на болгарском курорте туристы отдавали летом в среднем 3,8 тысячи рублей.
По материалам «Ленты.ру».
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