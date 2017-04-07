Камчатка отмечает Всемирный день здоровья

07 апреля 2017, 09:44

В пятницу, 7 апреля, на Камчатке пройдут мероприятия, посвящённые Всемирному дню здоровья. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.
 
«7 апреля в самых оживленных местах Петропавловска-Камчатского волонтёры из числа студентов медицинского колледжа и филиала Всероссийской академии внешней торговли будут раздавать горожанам памятки о том, как беречь своё здоровье, - сказали в министерстве. – Кроме того, весь день в эфире радиостанции "Авторадио" на частоте 104,5 МГц будет проходить викторина на тему здорового образа жизни от Камчатского краевого Центра медицинской профилактики и нашего министерства».
 
В этом году день здоровья пройдет под девизом «Нет депрессии». На эту тему в эфире «Авторадио» также пройдет акция, призванная помочь людям избавиться от тревожных состояний.
 
Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя планеты к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей. Этот день отмечается ежегодно, начиная с 1950 года. Он установлен в честь принятия 7 апреля 1948 года Устава Всемирной Организации здравоохранения. 

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