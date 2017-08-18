Камчатка отправила на ликвидацию последствий паводка в Приморье 120 спасателей

На помощь жителям Приморского края, которая пострадали от мощного паводка, с Камчатки в соседний регион отправлены 120 спасателей. Как рассказали «КамИНФОРМ» в МЧС региона, они оснащены специальным оборудованием и снаряжением.

Работы по ликвидации последствий ЧС в Приморском крае предусматривают расчистку территорий, откачку воды из подтопленных домовладений и социальных объектов, другую адресную помощь по заявкам граждан, а также проведение разъяснительной работы с населением.

Кроме того, специалисты МЧС России будут выполнять спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы, связанные с доставкой продуктов и медикаментов, патрулированием опасных для населения мест, контролем состояния дамб и других защитных сооружений.

Напомним, мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. Всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно.