Камчатка почтит память героев Курильского десанта митингом и запуском шаров

Жителей и гостей Петропавловска-Камчатского приглашают принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 72-ой годовщине завершения освободительной Курильской десантной операции. В предстоящую субботу, 2 сентября, в Сквере Свободы у памятника освободителям Курильских островов от японских милитаристов состоится памятный митинг и возложение цветов. Начало в 12:00.

Почтить память героев, не пожалевших жизни за свободу и независимость Отечества к памятнику придут ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане города, военнослужащие, студенты и учащиеся старших классов, жители и гости краевой столицы.

Для жителей и гостей Петропавловска-Камчатского также состоится концерт, подготовленный силами творческого коллектива «Берега русской славы», который начнется в 15:00 на главной площади города.

Завершатся памятные мероприятия, посвященные завершению Курильской десантной операции 1945 года, символичным запуском воздушных шаров.

15 августа 1945 года перед Камчатским оборонительным районом и Петропавловской военно-морской базой была поставлена задача - овладеть островами Щумшу и Парамушир. 18 августа началась высадка войск на остров Шумшу, бои за который носили ожесточённый характер. 23 августа остров был полностью освобождён. Уже к концу августа силы Камчатского оборонительного района и Петропавловской ВМБ заняли всю северную гряду островов, включая остров Уруп, а силы Северной Тихоокеанской военной флотилии к началу сентября – остальные острова, расположенные к югу от острова Уруп. 2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции империалистической Японии.