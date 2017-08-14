Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Камчатка поддержала введение ответственности за противоправную информацию в соцсетях: депутаты
Депутаты камчатского парламента поддержали проект поправок в административный кодекс РФ, которые устанавливают ответственность операторов социальных сетей за распространение противоправной информации, а также обращение законодательного собрания Республики Карелия к министру связи РФ по обеспечению услуг связи в небольших населенных пунктах.
Оба документа коллегам на президиуме камчатского парламента представил председатель комитета по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений Андрей Лиманов.
По его словам, в своем обращении депутаты Карелии просят внести в федеральное законодательство поправки, предусматривающие обеспечение предоставления универсальных услуг связи в населенных пунктах численностью до 250 человек. «Речь идет в основном о высокоскоростном доступе к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Для нас эта проблема тоже актуальна, поскольку небольшие населенные пункты пока остаются с низким качеством связи. В современном мире ликвидация цифрового неравенства означает развитие для небольших сел и деревень, приобщение к информационной цивилизации и новое качество жизни. Это возможность получать услуги телемедицины и дистанционного образования, иметь доступ к сайтам органов государственной и муниципальной власти, заниматься электронной коммерцией, иметь современные телекоммуникационные возможности. На Камчатке порядка 6 сельских поселений имеют численность до 250 человек, все они расположены в Корякском округе. Безусловно, камчатские депутаты считают важным, чтобы право жителей таких населённых пунктов на качественную интернет-связь было закреплено законодательно», – сказал Андрей Лиманов.
Председатель комитета также пояснил, что внесенные депутатами Государственной Думы поправки в Административный кодекс РФ предусматривают установление административной ответственности для администраторов социальных сетей за распространение противоправной информации. «Речь идет о том, чтобы устранить из общедоступного информационного пространства сведения, распространение которых запрещено законодательством Российской Федерации, и при этом избежать блокировки ресурсов. Как известно, у нас запрещено распространять информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, суицидов, азартных игр. Запрещены порнография с участием несовершеннолетних и информация о способах изготовления и использования наркотических средств», – сказал Андрей Лиманов. По его словам, разработчики предлагают за указанные нарушения налагать штраф на граждан в размере от 3 до 5 миллионов рублей, а на юридических лиц – от 30 до 50 миллионов рублей. «При этом депутаты указывают, что сегодня Европа тоже идет по пути ужесточения ответственности для обеспечения информационной безопасности в социальных сетях. В частности, в Германии за нарушение аналогичных требований предлагается штрафовать на сумму от 500 тысяч до 5 миллионов евро», – сказал Лиманов.
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