Камчатка получит 7 млн рублей на новые образовательные технологии

Камчатка оказалась в числе регионов, которые получат от министерства образования страны субсидии на развитие образования. Как рассказали «КамИНФОРМ» в правительстве края, всего в отборе приняли участие 55 субъектов, из них 44 получили денежные средства.

Более 7 млн рублей Камчатка получит на разработку и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса.