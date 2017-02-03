Камчатка получит 8 млн рублей на компенсации старикам платы за капремонт

03 февраля 2017, 08:12

Бюджет России в этом году выделит Камчатке 8 млн рублей на компенсацию пожилым людям затрат, понесенных на оплату капитального ремонта домов. Дополнительные деньги выделены всем регионам Дальнего Востока — больше всего Приморью — 32,5 млн рублей, меньше всего Чукотке — 99 тыс. рублей. 
 
Размер субсидий рассчитывается из минимальной величины взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения. Возвращать потраченные на оплату капремонтов деньги будут одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений старше 80 лет. Пожилые люди старше 70-ти лет получат компенсацию в 50%.
 
«КамИНФОРМ» напоминает, что в прошлом году в крае приняли специальный закон. Компенсацию могут получить неработающие пенсионеры – собственники квартир. При этом гражданам, достигшим возраста от 70 лет, компенсируют 50 % расходов; гражданам, достигшим возраста 80 лет и старше - 100 % расходов.
 
С 1 июня 2014 года, когда на Камчатке и начали собирать взносы на капитальный ремонт, жители края перечислили на эти цели уже более 1 млрд рублей. 
 

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