Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 21 августа, понедельник
В Петропавловске-Камчатском
+14 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 59,3612
EUR 69,7197
- Редакция
+7 914 623-82-57
Камчатка повезет на ВЭФ 3D-фотографии уникальной природы полуострова
Экспозиция фотографий Камчатского края в формате 3D будет представлена на стенде региона на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2017 года.
Изображения выполнены по технологии многоракурсной лентикулярной печати MagicVision, позволяющей зрителю видеть сцену трехмерной. 3D-сцена содержит 50-100 ракурсов (углов) просмотра. Такие картины не боятся воды, воздействия солнца, температурных перепадов и не подвержены выцветанию. Фотографии в формате 3D обладают эффектом оглядывания – посетители смогут заглянуть за объекты переднего плана и увидеть новые детали дальних планов.
«В 2016 году Камчатка уже представляла подобную выставку фотографий. Тогда впервые в мире изображения в 3D были выполнены в виде двухметровых монолитных полотен на трехмиллиметровом пластике, до этого самым большим подобным постером в мире считалось изображение размером 120 сантиметров. В этом году использованы еще более современные технологии, что позволило создать уникальный эффект объема, улучшить детализацию», - рассказали в агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края.
«В прошлом году наша выставка фотографий вызывала огромный интерес у участников и гостей форума. Многие подходили и спрашивали за счет чего достигнут такой эффект, с удовольствием фотографировались на фоне изображений Камчатки. В этом году мы шагнули дальше. Теперь посетители выставки могут еще глубже «погрузиться» в нашу уникальную природу, как бы побывать на Камчатке, рассмотреть растительный и животный мир региона в мельчайших деталях. Уверен, что после посещения экспозиции края, количество желающих приехать на полуостров и увидеть эти красоты собственным глазами станет еще больше», - сказал губернатор Владимир Илюхин.
Глава региона напомнил, что в этом году экспозиция Камчатки на фестивале «Улица Дальнего Востока» будет разделена на три тематические зоны, представляющие туризм, культуру и экономику региона. Основной павильон, посвященный туризму, будет выполнен в форме снежного куба, внутри которого создадут имитацию пурги. В этой зоне посетители смогут увидеть презентацию различных видов отдыха, туризма и спорта, познакомиться с турпродуктами, а также попробовать свои силы в катании на горных лыжах и сноуборде на специальном тренажере. Рядом с павильоном будет действовать интерактивная площадка и фотовыставка, посвященная традиционной гонке на собачьих упряжках «Берингия».
Вторая зона экспозиции Камчатского края будет посвящена национальной культуре. Здесь будут представлены традиционные строения коренного населения и русских первопоселенцев, а также пройдут различные мастер-классы и выступления творческих коллективов. Третьей зоной станет макет круглогодичной теплицы, которая будет построена на полуострове в рамках режима территории опережающего развития «Камчатка». Отдельное место в экспозиции займет выставка фотографий в формате 3D.
Вчера
За неделю
- 19 августа 2017, 14:22
- На Камчатке не исключили выпадения пепла в поселке после выброса на Ключевском
- 19 августа 2017, 10:09
- На Камчатке водитель «Мазды» устроил ДТП, собрав еще три машины: четверо пострадавших
- 19 августа 2017, 09:58
- Два человека погибли в ДТП на Камчатке: мотоциклист выехал на «встречку»
- 18 августа 2017, 18:13
- Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября
- 18 августа 2017, 18:07
- Жителю Камчатки грозит до 10 лет колонии за интим с 13-летней девочкой
- 18 августа 2017, 16:48
- На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать
За месяц
- 12 августа 2017, 13:12
- Избирком назвал порядок размещения партий в бюллетенях на выборах в столице Камчатки
- 11 августа 2017, 15:38
- У мэра столицы Камчатки появился первый заместитель
- 11 августа 2017, 13:23
- На участие в «Гонке героев» на Камчатке заявились уже более 800 человек
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0