Камчатка повезет на ВЭФ 3D-фотографии уникальной природы полуострова

21 августа 2017, 14:19

Экспозиция фотографий Камчатского края в формате 3D будет представлена на стенде региона на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2017 года.
 
Изображения выполнены по технологии многоракурсной лентикулярной печати MagicVision, позволяющей зрителю видеть сцену трехмерной. 3D-сцена содержит 50-100 ракурсов (углов) просмотра. Такие картины не боятся воды, воздействия солнца, температурных перепадов и не подвержены выцветанию. Фотографии в формате 3D обладают эффектом оглядывания – посетители смогут заглянуть за объекты переднего плана и увидеть новые детали дальних планов.
 
«В 2016 году Камчатка уже представляла подобную выставку фотографий. Тогда впервые в мире изображения в 3D были выполнены в виде двухметровых монолитных полотен на трехмиллиметровом пластике, до этого самым большим подобным постером в мире считалось изображение размером 120 сантиметров. В этом году использованы еще более современные технологии, что позволило создать уникальный эффект объема, улучшить детализацию», - рассказали в агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края.
 
«В прошлом году наша выставка фотографий вызывала огромный интерес у участников и гостей форума. Многие подходили и спрашивали за счет чего достигнут такой эффект, с удовольствием фотографировались на фоне изображений Камчатки. В этом году мы шагнули дальше. Теперь посетители выставки могут еще глубже «погрузиться» в нашу уникальную природу, как бы побывать на Камчатке, рассмотреть растительный и животный мир региона в мельчайших деталях. Уверен, что после посещения экспозиции края, количество желающих приехать на полуостров и увидеть эти красоты собственным глазами станет еще больше», - сказал губернатор Владимир Илюхин.
 
Глава региона напомнил, что в этом году экспозиция Камчатки на фестивале «Улица Дальнего Востока» будет разделена на три тематические зоны, представляющие туризм, культуру и экономику региона. Основной павильон, посвященный туризму, будет выполнен в форме снежного куба, внутри которого создадут имитацию пурги. В этой зоне посетители смогут увидеть презентацию различных видов отдыха, туризма и спорта, познакомиться с турпродуктами, а также попробовать свои силы в катании на горных лыжах и сноуборде на специальном тренажере. Рядом с павильоном будет действовать интерактивная площадка и фотовыставка, посвященная традиционной гонке на собачьих упряжках «Берингия».
 
 Вторая зона экспозиции Камчатского края будет посвящена национальной культуре. Здесь будут представлены традиционные строения коренного населения и русских первопоселенцев, а также пройдут различные мастер-классы и выступления творческих коллективов. Третьей зоной станет макет круглогодичной теплицы, которая будет построена на полуострове в рамках режима территории опережающего развития «Камчатка». Отдельное место в экспозиции займет выставка фотографий в формате 3D. 

www.kamchat.info

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