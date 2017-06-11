Камчатка примет московские самолеты, задержанные из-за выбросов на вулканах, поздно вечером и ночью

Два самолета из Москвы, прибытие которых на Камчатку было отложено из-за пепловых шлейфов, образовавшихся после выбросов на вулканах Шивелуч и Ключевской, вылетели из столицы и взяли курс на полуостров. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в МЧС региона.

Там говорят, что рейс «Аэрофлота» 1730 ждут на Камчатке ориентировочно в 23.10 сегодня, а самолет «России», который летит рейсом 6385, ожидается 12 июня в 00.05. Аэропорт работает в штатном режиме, все остальные рейсы выполняются по расписанию.