Камчатка примет московские самолеты, задержанные из-за выбросов на вулканах, поздно вечером и ночью

11 июня 2017, 18:50

Два самолета из Москвы, прибытие которых на Камчатку было отложено из-за пепловых шлейфов, образовавшихся после выбросов на вулканах Шивелуч и Ключевской, вылетели из столицы и взяли курс на полуостров. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в МЧС региона. 
 
Там говорят, что рейс «Аэрофлота» 1730 ждут на Камчатке ориентировочно в 23.10 сегодня, а самолет «России», который летит рейсом 6385, ожидается 12 июня в 00.05. Аэропорт работает в штатном режиме, все остальные рейсы выполняются по расписанию.
 
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что в соответствии с прогнозом информационного ресурса TOKYO VAAK руководство аэропорта города Елизово рекомендовало пилотам перенести вылет нескольких межрегиональных рейсов для того, чтобы не допустить возможного попадания воздушных судов в пепловые облака, образованных в результате пепловых выбросов с вулкана Шивелуч и Ключевская сопка. 
 

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