Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Камчатка примет московские самолеты, задержанные из-за выбросов на вулканах, поздно вечером и ночью
Два самолета из Москвы, прибытие которых на Камчатку было отложено из-за пепловых шлейфов, образовавшихся после выбросов на вулканах Шивелуч и Ключевской, вылетели из столицы и взяли курс на полуостров. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в МЧС региона.
Там говорят, что рейс «Аэрофлота» 1730 ждут на Камчатке ориентировочно в 23.10 сегодня, а самолет «России», который летит рейсом 6385, ожидается 12 июня в 00.05. Аэропорт работает в штатном режиме, все остальные рейсы выполняются по расписанию.
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что в соответствии с прогнозом информационного ресурса TOKYO VAAK руководство аэропорта города Елизово рекомендовало пилотам перенести вылет нескольких межрегиональных рейсов для того, чтобы не допустить возможного попадания воздушных судов в пепловые облака, образованных в результате пепловых выбросов с вулкана Шивелуч и Ключевская сопка.
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