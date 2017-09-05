Камчатка привезла на ВЭФ «Берингию» и метель

На «Улице Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума, который стартует во Владивостоке, к приему гостей готов павильон Камчатки. Он, как сообщили «КамИНФОРМ» организаторы экспозиции, занимает 800 кв. метров — это самая большая площадь, отданные под павильоны регионов на этом мероприятии.

Основной павильон Камчатки, посвящённый туризму, выполнен в форме снежного куба, внутри которого осуществляется имитация метели. В этой зоне посетители могут увидеть презентацию различных видов отдыха и спорта, познакомиться с турпродуктами, а также попробовать свои силы в катании на горных лыжах и сноуборде на специальном тренажёре.

Кроме того, в рамках фестиваля «Улицы Дальнего Востока» впервые будет представлена традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия».

Вторая зона экспозиции Камчатки посвящена национальной культуре. На ней представлены традиционные строения коренного населения и первых русских поселенцев. Здесь пройдут различные мастер-классы и выступления творческих коллективов. Для оформления национальных жилищ использована новейшая технология термосублимации печати, которая позволяет имитировать фактуру натуральных оленьих шкур.

Третью зону занимает макет круглогодичной теплицы, которая будет построена на полуострове в рамках режима территории опережающего развития «Камчатка». Отдельное место в экспозиции занимает выставка самых больших в мире 3D фотографий.

Напомним, что по итогам Первого и Второго Восточного экономического форума экспозиция Камчатского края на «Улице Дальнего Востока» была признана лучшей. Так, в прошлом году камчатский павильон был оформлен в виде действующего дымящегося вулкана. Эффект нахождения в кратере исполина придавали образцы настоящей вулканической лавы и имитация раскаленных лавовых потоков.