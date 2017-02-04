Камчатка просит Путина продлить программу сейсмобезопасного жилья

04 февраля 2017, 11:19

Камчатка выступила за сохранение программы, которая финансово помогает строить в регионе сейсмобезопасное жилье. Причем, как отметил на встрече с президентом страны Владимиром Путинным губернатор Владимир Илюхин, эта программа касается и других регионов, в которых случаются землетрясения.

Проблема в том, что федеральная программа заканчивает действовать в 2018 году. Но уже сейчас понятно, что многое не сделано и Камчатке нужна поддержка Москвы по строительству новых домов и сейсмоукреплению уже существующих, так как регион считается одним из самых сейсмоопасных в России.

Об этом и говорил Илюхин на встрече с Путиным. По словам главы Камчатки, федеральная программа реализуется в крае с 2009 года. За это время в Петропавловске построены 35 многоквартирных жилых домов общей площадью порядка 90 тысяч квадратных метров, сейсмоусилено 45 домов и 13 объектов социальной сферы.

В общей сложности, в новое жилье переехали 1600 семей, ранее проживавших в домах с дефицитом сейсмостойкости. Сейчас к заселению готовятся 4 последних дома на 312 квартир, построенных в рамках программы в новом микрорайоне на Северо-Востоке. 

«Поэтому я с такой просьбой обращаюсь, чтобы всё-таки необходимые указания Министерству строительства и, кроме того, Министерству экономики и Министерству финансов были даны, с тем, чтобы программа продолжила свою работу у нас на Камчатке в том числе», - сказал глава региона.

Он при этом отметил, что жилье строится не только в Петропавловске, но в Елизове. «Мы очень надеемся на неё (на программу), потому что у нас очень большой объём такого жилья остаётся. Таких зданий в Петропавловске порядка полутора тысяч, которые требуют или сейсмоусиления, или сноса и строительства новых объектов», - сказал в ходе встречи Владимир Илюхин.

Президент дал поручение проработать вопрос пролонгации программы на последующие годы заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку.

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