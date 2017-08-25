Камчатка просит разрешить продавать арестованные суда браконьеров

25 августа 2017, 08:06

В числе актуальных для Камчатки проблем на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева на Сахалине обсудили вопросы содержания арестованных рыбопромысловых судов. Об этом сообщил губернатор Камчатки Владимир Илюхин. 
 
«Это действительно проблема, это бич наших прибрежных территорий, начиная от Приморья и заканчивая Чукоткой. Пограничники суда арестовывают, сопровождают к берегу. Судьба таких судов решается десятилетиями, годами длятся судебные процессы. Суда тонут, загрязняя акваторию, а все затраты, связанные с их содержанием, охраной, подъемом, ложатся на федеральный бюджет», - отметил глава региона. 
 
Камчатка предлагает, чтобы полномочия, связанные с арестованным флотом, передали на уровни субъектов, а все процедуру, связанные с их судьбой, были ускорены. Если, к примеру, за год-два собственник не принял решения, судно должно конфисковываться и реализовываться, чтобы можно было хотя бы закрыть затраты, связанные с его содержанием. 
 
«КамИНФОРМ» напоминает, что в Авачинской бухте стоят десятки браконьерских судов, некоторые из которых хозяева бросают, они тонут и загрязняют акваторию. 

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