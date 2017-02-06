Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Камчатка просит решить проблему с учетом вылова биоресурсов: губернатор на встрече с Путиным
Президент России Владимир Путин дал ряд важных поручений для Камчатского края. Об этом по итогам встречи с главой государства сообщил губернатор Владимир Илюхин, который рассказал президенту о проблемах, с которыми столкнулись предприятия, работающие в рыбной промышленности края.
«У нас есть целый ряд проблем, который связан с внесением изменений в действующее законодательство с тем, чтобы облегчить труд наших рыбаков, в частности компаний, которые работают "на берег", в прибрежке», - сказал Владимир Илюхин.
В качестве примера он привел ситуацию с жесткими требованиями к учету вылова биоресурсов. Сегодня Правила рыболовства предписывают капитану судна точно указывать объем вылова и видовой состав при подъеме трала на борт, с погрешностью до 5%. Оценить «на глаз» или пересчитать сырец на небольших судах, работающих на береговые заводы, просто невозможно – если судно добывает тралом треску или минтай, то в прилове попадается до 1,5 десятков других видов рыб. В случае ошибки капитана, действующие нормы предусматривают серьезные штрафы – в несколько сотен тысяч рублей. За сутки только в Петропавловск приходит несколько десятков таких судов, а штрафы неминуемо отражаются на цене рыбы для простого потребителя.
Ранее Владимир Илюхин уже обращался с этой проблемой в Росрыболовство, но вопрос пока не решен, а минтаевая путина на Камчатке в самом разгаре.
«Президентом даны поручения вице-премьеру Аркадию Дворковичу с тем, чтобы с этой ситуацией разобраться и, учитывая предложения Камчатского края, выработать механизм решения этих проблем. Речь идет о пресловутых 5%. Рыбаки знают, что это такое. Я надеюсь, что мы дальше продолжим работу и с Федеральным агентством по рыболовству, и с Минсельхозом в части решения этой проблемы», - прокомментировал итоги встречи Владимир Илюхин.
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