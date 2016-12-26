Камчатка скорбит со всей страной — в России траур по погибшим в катастрофе Ту-154

На Камчатке сегодня, 26 декабря, как и по всей России, траур по погибшим в катастрофе Ту-154 над Черным морем. Траур объявлен в понедельник в стране по распоряжению главы государства Владимира Путина.

На Камчатке сегодня на всех административных зданиях приспущены государственные флаги. Кроме того, всем СМИ рекомендовано изменить сетку вещания. В местном эфире радио и ТВ в такие дни традиционно исчезают все развлекательные программы и реклама.

Самолет Ту-154 летного отряда Минобороны пропал с радаров 25 декабря после вылета из Сочи. Он направлялся в сирийскую Латакию и упал через несколько минут после взлета. На борту находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых 65 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и 9 российских журналистов. В катастрофе погибла исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Тем временем, РИА Новости сообщает, что известный за рубежом как "Мистер Калинка" ведущий солист ансамбля имени Александрова Вадим Ананьев, который не полетел в командировку с коллективом из-за рождения третьего ребенка, рассказал, что мог бы отправиться в Сирию вместе с другими артистами, если бы предстояла серия выступлений, а не часовой, небольшой концерт. "Я в таком состоянии, как будто меня стукнули по голове, более здравые мысли придут со временем. Первое – это шок. Я не поверил, до сих пор не верю. Мне кажется, что это нелепость… Говорят, я родился в рубашке. Наверное, не знаю", — сказал Ананьев в эфире телеканала RT.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова ведет свою историю с 1928 года. Имя своего основателя — народного артиста СССР Александра Александрова ансамбль носит с 1949 года. В 1978 году ансамбль получил звание академического. В его репертуаре более двух тысяч произведений, в том числе народные песни и танцы, классика, кавер-версии отечественных и зарубежных поп и рок-хитов.