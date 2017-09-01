Камчатка стала одним из лидеров по количеству работающих пенсионеров

Камчатка вошла в число лидеров среди регионов России по количеству работающих пенсионеров. Как сообщает ПФР, в регионе работают 36% из общего числа людей, которые уже должны находиться на заслуженном отдыхе.

Впереди Камчатки только Чукотка (45%) и Магаданская область (43%). Меньше всего трудоустроенных пенсионеров проживает на территории Чечни (13%).

По данным камчатского отделения ПФР, в регионе насчитывается 38 739 работающих пенсионеров. С 1 августа им увеличили страховую часть пенсии. Максимальная прибавка в результате перерасчета составит 235,74 рубля.