Камчатка стала первой точкой в России, которую посетил Санта-Клаус в рамках кругосветного маршрута

На Камчатке побывал Санта-Клаус. Город Елизово стал первой точкой, куда сказочный герой нанес свой визит в рамках кругосветного рождественского путешествия. Об этом свидетельствуют данные онлайн-трансляции Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Отмечается, что Санта накануне на своей упряжке с оленями стартовал из резиденции на Северном полюсе. Первым населенным пунктом, куда он нанес визит, стал город Елизово на Камчатке.

Санта-Клаус уже успел раздать сотни тысяч подарков и побывал во многих регионах России, после чего продолжил свой путь в Европу. Напомним, чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры».

Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос оленя Рудольфа, который считается главным в упряжке Санта-Клауса.