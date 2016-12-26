Камчатка стала первой точкой в России, которую посетил Санта-Клаус в рамках кругосветного маршрута

26 декабря 2016, 07:55

На Камчатке побывал Санта-Клаус. Город Елизово стал первой точкой, куда сказочный герой нанес свой визит в рамках кругосветного рождественского путешествия. Об этом свидетельствуют данные  онлайн-трансляции Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD). 
 
Отмечается, что Санта накануне на своей упряжке с оленями стартовал из резиденции на Северном полюсе. Первым населенным пунктом, куда он нанес визит, стал город Елизово на Камчатке. 
 
Санта-Клаус уже успел раздать сотни тысяч подарков и побывал во многих регионах России, после чего продолжил свой путь в Европу. Напомним, чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры». 
 
Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос оленя Рудольфа, который считается главным в упряжке Санта-Клауса. 

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