Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Камчатка стала первой точкой в России, которую посетил Санта-Клаус в рамках кругосветного маршрута
На Камчатке побывал Санта-Клаус. Город Елизово стал первой точкой, куда сказочный герой нанес свой визит в рамках кругосветного рождественского путешествия. Об этом свидетельствуют данные онлайн-трансляции Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
Отмечается, что Санта накануне на своей упряжке с оленями стартовал из резиденции на Северном полюсе. Первым населенным пунктом, куда он нанес визит, стал город Елизово на Камчатке.
Санта-Клаус уже успел раздать сотни тысяч подарков и побывал во многих регионах России, после чего продолжил свой путь в Европу. Напомним, чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры».
Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос оленя Рудольфа, который считается главным в упряжке Санта-Клауса.
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