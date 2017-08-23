Камчатка увеличила расходы на образование до 17 млрд рублей

За последние 10 лет объём финансирования камчатской системы образования вырос втрое и составил более 17 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Владимир Илюхин в ходе своего выступления на августовском совещании педагогов.

Глава региона подчеркнул, что в последние годы значительные позитивные изменения произошли в экономике и социальной сфере региона. Не осталось в стороне от преобразований и камчатское образование.

«Сегодня из краевого бюджета мы выделяем на развитие образования более 17 млрд рублей. Это больше, чем на четверть всей нашей казны. Мы начали строить современные школы. За последние годы в районах края построено два учебных комплекса и две общеобразовательные школы почти на 900 учеников. Сейчас проектируется ещё ряд объектов, в том числе – новая средняя школа в Елизове, начальная и общеобразовательная школы в краевом центре, школы в селах Оссора, Соболево, учебные комплекса в Каменском и Таловке», - сказал Владимир Илюхин.