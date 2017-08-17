Камчатка в списке «недорогих» регионов ДВФО по стоимости рыбы и икры

Несмотря на то, что Камчатка опережает среднероссийский рост цен на рыбопродукцию (3,8% и 1,2%, соответственно), регион остается одним из самых недорогих среди дальневосточных субъектов, сообщили «КамИНФОРМ» в Камчатстате.

По данным ведомства, более чем на 60% дешевле можно купить у нас рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород (234 рубля за килограмм). Почти наполовину ниже среднероссийских цены на рыбу живую и охлажденную (105 рублей) и соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (828 рублей).

Цена на икру лососевых рыб не только ниже среднероссийской на 20% (2667 рублей), но и самая недорогая среди регионов Дальнего Востока.