Камчатка замкнула пятерку регионов Дальнего Востока по объему долгов по зарплате

Камчатка заняла пятое место среди регионов Дальнего Востока по долгам по зарплате. По данным Росстата, на первом месте находится Приморский край, где работникам различных предприятий должны почти 465 млн рублей.

На втором месте — Хабаровский край. Там сумма долга превысила 180 млн рублей. На третьем — Амурская область (125,5 млн рублей). Далее следуют Якутия (66,4 млн рублей), Камчатка (27,7 млн рублей), Магаданская область (19,3 млн рублей) и Сахалин (4,7 млн рублей).

«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что по состоянию на 1 августа просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях всех форм собственности Камчатского края составляла 27 млн 713 тыс. рублей перед 289 работниками, что меньше на 7 млн 408 тыс. рублей, чем в предыдущем месяце.