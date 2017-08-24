Камчатка завершает рекордную «красную путину»: уже поймано более 230 тыс. тонн

24 августа 2017, 08:14

Камчатка, несмотря на выход на финишную прямую в рамках большой рыбалки, по-прежнему остается лидером по вылову красной рыбы в рамках путины-2017. 
 
Как сообщили «КамИНФОРМ» в Росрыболовстве, вылов на полуострове достиг уже 231 тыс. тонн, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2015 года. В Петропавловско-Командорской подзоне в настоящее время в основном ведется промысел кеты и кижуча. 
 
В Карагинской подзоне промысел тихоокеанских лососей продолжается во всех районах. Вылов горбуши достиг 148267,1 тонны, интенсивность подходов фактически сошла на нет, отдельные вспышки наблюдались, в основном, в южной части подзоны. Вылов кеты в подзоне составил 11149,2 тонны, нерки – 1724,4 тонны, кижуча – 98,8 тонны.
 
В Западно-Камчатской подзоне предприятиями освоено 4138,6 тонны горбуши; 4564,4 тонны кеты, 1603,4 тонны нерки и 823 тонны кижуча. В Камчатско-Курильской подзоне поймано 20075,3 тонны нерки, 6059 тонны горбуши и 6792,1 тонны кеты.

www.kamchat.info

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