Камчатка завтра простится с Натальей Адаменко

07 апреля 2017, 07:44

Гражданская панихида по Наталье Адаменко пройдет в Петропавловске-Камчатском в субботу, 8 апреля во втором корпусе КамГУ имени Витуса Беринга на улице Ленинской, 69. Начало в 11:00.
 
Известный деятель культуры, сценарист, режиссер, постановщик массовых мероприятий Наталья Адаменко ушла из жизни в возрасте 38 лет. 

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