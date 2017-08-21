Камчатоленпром погасил 16-миллионный долг по зарплате перед сотрудниками

Предприятие Камчатоленпром выплатило работникам задолженность по заработной плате на сумму более 16 млн рублей, сообщили «КамИНФОРМ» в Государственной инспекции труда (ГИТ).

Во время проверки сумма задолженности по заработной плате перед 156 работниками предприятия за период март-июнь 2017 года составила 16 млн 88 тыс. рублей. Примечательно, что под контролем Государственной инспекции труда в Камчатском крае задолженность была полностью погашена работодателем еще до окончания проверки.

Тем не менее, принимая во внимание выявленные во время проверки нарушения, в отношении ГУП ПО «Камчатоленпром» были вынесены постановления о назначении административных штрафов, сумма которых составила 60 000 рублей. Руководителю предприятия также предстоит оплатить административный штраф на сумму 20 000 рублей.

В настоящий момент постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством.