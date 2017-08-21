Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Камчатоленпром погасил 16-миллионный долг по зарплате перед сотрудниками
Предприятие Камчатоленпром выплатило работникам задолженность по заработной плате на сумму более 16 млн рублей, сообщили «КамИНФОРМ» в Государственной инспекции труда (ГИТ).
Во время проверки сумма задолженности по заработной плате перед 156 работниками предприятия за период март-июнь 2017 года составила 16 млн 88 тыс. рублей. Примечательно, что под контролем Государственной инспекции труда в Камчатском крае задолженность была полностью погашена работодателем еще до окончания проверки.
Тем не менее, принимая во внимание выявленные во время проверки нарушения, в отношении ГУП ПО «Камчатоленпром» были вынесены постановления о назначении административных штрафов, сумма которых составила 60 000 рублей. Руководителю предприятия также предстоит оплатить административный штраф на сумму 20 000 рублей.
В настоящий момент постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством.
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