Камчатская школа признана одной из лучших в России

Николаевская средняя школа Камчатского края вошла в число победителей всероссийского конкурса, организованного «Учительской газетой». Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.

«Финал конкурса "Успешная школа" завершился накануне в Москве. Этот новый проект "Учительской газеты" собрал 20 команд-финалистов из разных уголков страны. Шесть из них по итогам решения жюри объявлены победителями и получили гранты в размере 100 000 рублей от "Учительской газеты" и специальные призы от партнеров конкурса», - сказали в министерстве.

Главная цель конкурса – совместно с авторитетными экспертами, образовательными организациями, родителями и заинтересованной общественностью выявить объективные критерии успешности российских школ, сформировать эффективную модель успешной школы и обеспечить трансляцию лучших технологий организации образовательного процесса. Для участия в отборе свои материалы прислали более 3000 школ Российской Федерации. 180 образовательных организаций были отобраны для участия в заочном туре, и только 20 команд боролись за звание «Успешная школа».

В жюри конкурса вошли представители Минобрнауки России, Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре; руководители образовательных организаций различных регионов РФ; победители профессиональных конкурсов всероссийского уровня; руководители институтов повышения квалификации и развития образования.

Николаевская средняя школа начала свою работу 1 сентября 1980 г. За это время сложились свои традиции, сформирован стабильный педагогический коллектив, который имеет результативный опыт работы по нескольким направлениям деятельности. Отличительной чертой этой образовательной организации является поддержка инновационных процессов образования и сохранение традиций. Она работает в режиме краевой инновационной площадки по теме «Модель полисубъектного взаимодействия как средство реализации ФГОС». В 2012 и 2015 гг. школа стала лучшей на Камчатке среди сельских школ в рамках приоритетного национального проекта «Образование».