Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Камчатская таможня с начала года перечислила в бюджет 1,7 млрд рублей
За истекший период 2016 года таможня Камчатки перечислила в федеральный бюджет более 1,7 млрд рублей. Об этом заявил заместитель начальника регионального управления службы Андрей Хлызов, который озвучил основные показатели внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности таможни.
Основные усилия таможни в 2016 году были направлены на создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности в крае; на внедрение перспективных таможенных технологий; на полноту и своевременность взимания таможенных пошлин, налогов и сборов; на совершенствование государственного контроля в пунктах пропуска и т.д.
С начала года оформлено 1485 деклараций на товары (ДТ), из которых 692 – экспортных, 793 – импортных. Всего оформлено 1059 судов. Из них: 616 морских, 443 воздушных.
Также, за истекший период 2016 года выявлено и зарегистрировано 122 дела об административных правонарушениях (АП). Предметами административных правонарушений, в основном, являются алкогольная продукция, табак, автозапчасти. Возбуждено 6 уголовных дел.
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