Камчатская таможня с начала года перечислила в бюджет 1,7 млрд рублей

За истекший период 2016 года таможня Камчатки перечислила в федеральный бюджет более 1,7 млрд рублей. Об этом заявил заместитель начальника регионального управления службы Андрей Хлызов, который озвучил основные показатели внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности таможни.

Основные усилия таможни в 2016 году были направлены на создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности в крае; на внедрение перспективных таможенных технологий; на полноту и своевременность взимания таможенных пошлин, налогов и сборов; на совершенствование государственного контроля в пунктах пропуска и т.д.

С начала года оформлено 1485 деклараций на товары (ДТ), из которых 692 – экспортных, 793 – импортных. Всего оформлено 1059 судов. Из них: 616 морских, 443 воздушных.

Также, за истекший период 2016 года выявлено и зарегистрировано 122 дела об административных правонарушениях (АП). Предметами административных правонарушений, в основном, являются алкогольная продукция, табак, автозапчасти. Возбуждено 6 уголовных дел.