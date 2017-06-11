Камчатским предприятиям почти в два раза снизят тариф на электроэнергию

10-ая сессия Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Валерия Раенко утвердила поправки в бюджет Камчатского края на 2017 год. Как сообщил спикер краевого парламента, бюджет увеличен почти на 2,7 млрд рублей, а также перераспределен ряд расходов. В бюджете запланированы 2,5 млрд рублей на выравнивание тарифа на электричество.

«Вы знаете, что по поручению Президента был разработан и принят федеральный закон, по которому с 1 января 2017 года должно произойти снижение стоимости электроэнергии для дальневосточных предприятий до среднероссийского уровня. Понижать энерготарифы на Дальнем Востоке будут за счёт их повышения на оптовом рынке в остальных регионах России. Собранные средства передадут «РусГидро», которая распределит их между дальневосточниками. В наш региональный бюджет средства будут поступать ежемесячными траншами до конца года. Всего – 2,5 млрд рублей. Сегодня нам необходимо было предусмотреть всю эту сумму в бюджете, чтобы в дальнейшем распределять. Тариф для предприятий после снижения составит 3.17 рублей без НДС. Сейчас они платят 6.25 без НДС. В настоящий момент на подписи у премьер-министра Дмитрия Медведева находится постановление, которым будет определен порядок распределения средств, предназначенных для снижения тарифа. Ожидается, что оно увидит свет максимум в конце июня. Поскольку закон вступил в силу с нового года, то всем предприятиям будет сделан либо возврат переплаченных средств, либо перерасчёт на будущее. Что мы ожидаем от этого нововведения? Ну естественно - соответствующей реакции от наших предпринимателей. Раз цена на электричество в два раза уменьшилась, уменьшится и себестоимость производимой продукции – затраты на электроэнергию составляют в стоимости продукции довольно весомую часть. Это послужит, как минимум, стабилизации цен, и создаст предпосылки для снижения стоимости на товары, которые производят наши предприятия. Безусловно, депутатский корпус намерен постоянно отслеживать экономический эффект от энергорефомы. Мы не раз будем встречаться с представителями ресурсоснабжающих предприятий и потребителей за круглыми столами и в формате заседаний комитетов. Потому что это, действительно большая веха в развитии региона. Нам дан серьезный карт-бланш, чтобы помочь сделать камчатскую продукцию конкурентоспособной, а условия жизни и работы более комфортными», - сказал Валерий Раенко.

Также, по словам спикера краевого парламента, более миллиарда рублей направлены депутатами на различные нужды региона 225 млн рублей на краевые инвестиционные мероприятия (в том числе, 100 млн на продолжение строительства театра кукол); почти 200 млн на развитие дорожного хозяйства – продолжение строительства моста через реку Половинка в Елизово, на строительство 4 км трассы от моста в сторону Пограничного, а также 17 млн дополнительно на участок трассы Петропавловск – Мильково в районе моста через реку Авача; 184,5 млн на повышение заработной платы работникам культуры, социальным работникам, младшему медицинскому персоналу (майские указы Президента).